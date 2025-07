Der Generalstab bestätigte einen Angriff auf eine Ölraffinerie in der Nähe von Saratow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es wurde ein Treffer auf dem Gelände der Anlage bestätigt – insbesondere wurden Prozesseinheiten beschädigt. Ein Feuer ist ausgebrochen.

Einheiten der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums haben zusammen mit anderen Komponenten der Streitkräfte die Ölraffinerie JSC Saratovorgsintez 3 getroffen, die militärische Einheiten der Russischen Föderation mit Treibstoff versorgt. Dies teilte der Generalstab am Dienstagabend, 1. Juli, mit.

„Im Rahmen der Reduzierung der Offensivfähigkeiten des Feindes haben heute Einheiten der Hauptdirektion für Aufklärung des Verteidigungsministeriums der Ukraine in Zusammenarbeit mit anderen Komponenten der Verteidigungskräfte das Territorium der Ölraffinerie JSC Saratovorgsintez in der Region Saratov der Russischen Föderation angegriffen“, heißt es in dem Bericht.

Wie bereits erwähnt, werden die Kapazitäten dieser Raffinerie von den Angreifern genutzt, um russische Militäreinheiten, die an der bewaffneten Aggression gegen die Ukraine beteiligt sind, mit Treibstoff und Schmiermitteln zu versorgen.

Nach Angaben des Generalstabs, bestätigte Treffer auf dem Gebiet der Anlage – insbesondere beschädigte technische Anlagen. Es gab ein Feuer. Die Ergebnisse der Niederlage werden noch präzisiert.

„Die Verteidigungskräfte ergreifen weiterhin Maßnahmen, um das militärische und wirtschaftliche Potenzial der russischen Invasoren zu untergraben und die Russische Föderation zu zwingen, die bewaffnete Aggression gegen die Ukraine einzustellen“, betonte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Zuvor hatten die Massenmedien über die Niederlage der Raffinerie von Saratovorgsintez geschrieben. Es wurde festgestellt, dass die technischen Anlagen beschädigt wurden.

Ebenfalls am Abend bestätigte der Generalstab den Angriff auf den russischen Gefechtsstand in Donetschyna.