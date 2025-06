Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine wird über militärische Operationen in einer weiteren Richtung berichten – Sewero-Slobodskij.

Aufgrund der Aktivierung der russischen Truppen an der Grenze der Region Sumy wird der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine nun über die Situation in der Richtung Nord-Slobodskyj berichten. Dies teilte der Generalstab am Montag, den 16. Juni mit. „Im Zusammenhang mit der Aktivierung des Feindes an der Grenze der Region Sumy und der Wichtigkeit, die Gesellschaft über den Fortschritt der Reflexion der groß angelegten bewaffneten Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine zu informieren, wird der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine ab dem 16.06.2025 in seinen täglichen Berichten über den Verlauf der Feindseligkeiten in einer weiteren Richtung berichten – in Richtung Nord-Slobodsk“, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus wird die Richtung Charkiw in Süd-Slobodskoje umbenannt.

„Wir erinnern Sie daran, dass operative Informationen über die russische Invasion dreimal täglich auf den offiziellen Seiten des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine veröffentlicht werden – um 08:00, 16:00 und 22:00 Uhr“, heißt es im Generalstab. Wir werden daran erinnern, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj am 14. Juni sagte, dass das ukrainische Militär in Richtung Sumy die Situation stabilisiert und die Russen aufgehalten hat. Den Verteidigungskräften ist es gelungen, die russischen Truppen aus dem Grenzgebiet von Sumshchyna zu verdrängen, insbesondere wurde Andrijiwka befreit. In Sumshchyna wurden 60 Siedlungen von den Menschen aufgegeben