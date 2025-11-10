Generalstab zu Myrnohrad und Pokrowsk: Logistik ist kompliziert, aber möglich, keine Einkreisung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine sagt, dass die Logistik nach Myrnohrad, Region Donezk, kompliziert ist, aber durchgeführt wird, und dass Informationen über die vollständige Feuerkontrolle des Feindes über die Logistikrouten der ukrainischen Verteidigungskräfte oder die operative Einkreisung der Stadt nicht wahr sind.

Quelle: Generalstabssprecher Major Andrij Kowalev in einem Kommentar an Ukrajinska Prawda

Direkte Rede: „Die Verteidigung der Agglomeration Pokrowsko-Myrnohrad geht weiter. Die Situation bleibt komplex und dynamisch. Der Feind setzt alle verfügbaren Reserven ein, erleidet aber nur große Verluste.

In Myrnohrad halten ukrainische Einheiten zuversichtlich ihre Stellungen und vernichten russische Angreifer am Rande der Stadt.“

Einzelheiten: Dem Offizier zufolge ist die Logistik nach Myrnohrad kompliziert, aber sie wird durchgeführt. Die Information, dass der Feind die Logistikrouten der ukrainischen Verteidigungskräfte vollständig unter Beschuss genommen oder die Stadt operativ eingekesselt hat, ist nicht wahr.

Am Vortag haben die Einheiten, die die Stadt verteidigen, die notwendigen Waffen und Munition erhalten. Darüber hinaus wurden die Personalrotation und die Evakuierung der Verwundeten durchgeführt. In gleicher Weise werden die Logistik und die Rotation unserer Einheiten in der Stadt Pokrowsk sichergestellt, so Kowaljow.

Der Sprecher fügte hinzu, dass aktive Gegenmaßnahmen gegen die Versuche feindlicher Infanteriegruppen, in Pokrowsk Fuß zu fassen, weitergehen. Die Such- und Angriffsoperationen in der Stadt werden fortgesetzt, und die feindlichen Stellungen in den Gebäuden der Stadt werden zerstört.