Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden 981 Einheiten von Waffen und militärischer Ausrüstung der russischen Angreifer zerstört.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben in den letzten 24 Stunden 1.020 russische Eindringlinge neutralisiert. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook mit.

Die gesamten Kampfverluste der Russen vom 24.02.22 bis 19.01.26 beliefen sich vorläufig auf: