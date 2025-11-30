Gespräche in Miami gehen in ein geschlossenes Format über - Quelle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die ukrainische und die amerikanische Delegation führen in Miami Gespräche unter Ausschluss der Öffentlichkeit, an denen auch hohe Beamte teilnehmen.

Nach dem offenen Teil des Treffens zwischen der ukrainischen Delegation und Vertretern der Regierung von US-Präsident Donald Trump in Miami sind die Unterhändler zu einem geschlossenen Format übergegangen.

Quelle: eine dem Verhandlungsteam nahestehende Quelle

Einzelheiten: Der Quelle zufolge nehmen an dem Treffen hinter verschlossenen Türen Rustem Umjerow, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Andrij Hnatov, Generalstabschef der ukrainischen Streitkräfte, Generalmajor Vadym Skibizkij, Vertreter der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste, sowie US-Außenminister Marco Rubio, der Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, teil.

Was vorausging: Nach 17 Uhr Kiewer Zeit am 30. November wurde bekannt, dass im US-Bundesstaat Florida Verhandlungen zwischen den Delegationen der Ukraine und der Vereinigten Staaten zur Beilegung des russisch-ukrainischen Krieges begonnen haben.

Laut Axios wollen die USA bei einem Treffen mit der ukrainischen Delegation am Sonntag in Miami zwei wichtige offene Fragen klären – territoriale und Sicherheitsgarantien für die Ukraine.