Die Grundsteuerzahlungen in der Ukraine sind gestiegen: welche Regionen liegen vorn

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine haben Immobilienbesitzer im Jahr 2025 22% mehr Grundsteuer gezahlt als im Zeitraum Januar-August letzten Jahres.

Dies teilte der staatliche Steuerdienst mit.

Fast 8,7 Mrd. Hrywnja wurden an die lokalen Haushalte überwiesen, das sind 1,6 Mrd. Hrywnja mehr als im Jahr 2024.

Unter den Spitzenreitern bei den Zahlungen:

Kiew – Hrywnja 1,74 Milliarden,

Region Kiew – 0,86 Mrd. Hrywnja,

Region Dnipro – 0,84 Mrd. Hrywnja,

Region Odessa – Hrywnja 0,83 Milliarden.

Insgesamt zahlten von Januar bis August 740 Tausend Steuerzahler die Grundsteuer.

Nur zur Erinnerung:

Die Grundsteuer wird von Privatpersonen gezahlt, die Wohnungen mit einer Fläche von mehr als 60 m², Häuser mit einer Fläche von mehr als 120 m² und andere verschiedene Arten von Wohnungen, einschließlich Teilen davon, mit einer Fläche von mehr als 180 m² besitzen.