Die Guerillas haben Sibirien erreicht: Sie haben die Raffinerie ausgekundschaftet und die Daten an die ukrainischen Streitkräfte weitergegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Agenten der Guerillabewegung Atesh haben die Novosibirsk Instrumentenfabrik (NIP) ausgekundschaftet.

Dies meldete RBK Ukrajina unter Berufung auf Atesh auf Telegram.

„Die Atesh-Bewegung hat Sibirien erreicht, wo sie eine Erkundung der Novosibirsk Instrumentation Plant (NIP) durchgeführt hat“, teilte die Guerilla-Bewegung in einer Erklärung mit.

Es handelt sich um eine strategisch wichtige Anlage, die ein Hauptlieferant von optischer Ausrüstung für die russische Armee und andere Sicherheitsbehörden ist.

Was produziert das Werk?

Dieses Unternehmen produziert und liefert Tag- und Nachtzielgeräte, Laserentfernungsmesser und Wärmebildgeräte. Diese Optiken werden von den Angreifern an allen Fronten aktiv eingesetzt, einschließlich Panzern, gepanzerten Fahrzeugen, Scharfschützen- und Angriffswaffen. Die Anlage steht derzeit unter strenger Bewachung, was ihre Bedeutung für den russischen Militärkomplex unterstreicht.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben bereits Daten über das Sicherheitssystem, die Logistik und den Betrieb der Raffinerie gesammelt.

Sabotage der Atesh-Bewegung

Die Atesh-Guerilla verübt regelmäßig Sabotageanschläge, um Einrichtungen der russischen Armee zu zerstören.

Wie wir bereits berichtet haben, haben Atesh-Agenten zwei militärische Ausrüstungsgegenstände in einer der Militäreinheiten in der Nähe von Berdjansk zerstört: einen Tankwagen und einen UAZ.