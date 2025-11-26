Sie hackte Kohl und stach auf ihren Mann ein: Eine Frau in der Nähe von Kiew war über die pro-russischen Ansichten ihres Partners erzürnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Irpin hat eine Frau ihren Mann während eines Streits über seine pro-russischen Ansichten mit einem Messer erstochen. Er starb, bevor die Ärzte eintrafen.

In der Stadt Irpin, in der Nähe von Kiew, hat eine Frau ihren Mann wegen seiner prorussischen Ansichten mit einem Messer niedergestochen. Er starb.

Quelle: Kiewer Regionalstaatsanwaltschaft in den sozialen Medien

Einzelheiten: Der Konflikt ereignete sich Berichten zufolge, als die 54-jährige Frau in der Küche Kohl schnitt. Der Streit wurde von gegenseitigen Beleidigungen und Aggressionen begleitet. Während der emotionalen Konfrontation ergriff die Frau ein Küchenmesser und stach ihrem Mann in die Brust.

Das 70-jährige Opfer starb an der Wunde, bevor die Sanitäter eintrafen. Sie und die Polizei wurden von der Frau selbst gerufen.

Nach Angaben der Verdächtigen begann alles wegen der angeblich pro-russischen Ansichten des Mannes und seiner Verbindungen zu Verwandten aus dem Aggressorland. Die Frau behauptet auch, dass der Mann ihr wiederholt gedroht hat, sie aus dem Haus zu werfen und körperliche Gewalt angewendet hat, unter anderem durch Verdrehen ihrer Arme.

Die Frau wurde nun darüber informiert, dass sie des vorsätzlichen Mordes verdächtigt wird. Das Gericht verhängte eine Untersuchungshaft in Form von Hausarrest.