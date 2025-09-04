Heime, "tote Seelen": Staatsanwälte berichten über Veruntreuung von Haushaltsmitteln im Gebiet Charkiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Charkiw haben die Staatsanwälte zusammen mit anderen Strafverfolgungsbehörden 27 Personen eine Verdachtsanzeige zugestellt. Die Gesamtverluste beliefen sich auf fast 45 Millionen Hrywnja.

Dies teilte die regionale Staatsanwaltschaft von Charkiw mit.

Ihr Pressedienst sprach über die Fälle, die derzeit von den Staatsanwälten in der Region Charkiw untersucht werden und bei denen es insbesondere um Haushaltsmittel geht.

So haben die Ermittlungen ergeben, dass der ehemalige stellvertretende Bürgermeister von Charkiw, der damals Geschäftsführer eines Versorgungsunternehmens war, und sein erster Stellvertreter ein kriminelles System organisiert haben. Sie veruntreuten Gelder beim Kauf von Rohren für die Wasserversorgung von Charkiw zu überhöhten Preisen. Die Verluste beliefen sich auf fast 7 Millionen Hrywnja.

In einem anderen Fall wird behauptet, dass der stellvertretende Direktor eines städtischen Abfallentsorgungsunternehmens und sein Untergebener 16 Personen fälschlicherweise beschäftigt haben. Einige der so genannten Mitarbeiter erhielten auch Mobilisierungsvorbehalte. Der stellvertretende Direktor selbst veruntreute einen Teil der Rückstellungen, indem er die Bankkarten der „toten Seelen“ benutzte. Der Verlust beläuft sich auf über 3 Millionen Hrywnja.

Die Ermittlungen gehen auch davon aus, dass der Direktor eines Privatunternehmens fast 7,5 Millionen Hrywnja veruntreut hat, als er technische Unterlagen für den Bau von Unterkünften für Bildungseinrichtungen in der Region Charkiw ausarbeitete.

Um es kurz zu machen:

Das Handelsgericht der Stadt Kiew hat der Klage der Staatsanwaltschaft der Region Wolhynien stattgegeben, 28,2 Millionen Hrywnja von der GmbH zugunsten der Militärverwaltung der Region Wolhynien zurückzufordern – die Kosten für minderwertige kugelsichere Westen und Kampfhelme, die das Unternehmen geliefert hat.