Hromadas erhalten zusätzliche Subventionen in Höhe von 936,6 Millionen Hrywnja: an wen werden sie verteilt

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Die Regierung hat die Verteilung zusätzlicher Subventionen an die lokalen Haushalte in Höhe von 936,6 Mio. Hrywnja genehmigt. Sie werden den Hromadas zugewiesen, die sich in den Gebieten möglicher oder aktiver Feindseligkeiten befinden, für die das Datum ihrer Beendigung/ihres Abschlusses noch nicht feststeht.

Dies teilte das Finanzministerium mit.

Dies bezieht sich auf den Erlass des Ministerkabinetts vom 13. November 2025 „Über die Genehmigung der Verteilung des Betrags zusätzlicher Subventionen aus dem Staatshaushalt an die lokalen Haushalte“.

Nach Angaben des Ministeriums werden 360 Mio. Hrywnja für 9 regionale Haushalte bereitgestellt – die Regionen Dnipro, Donezk, Saporischschja, Mykolajiw, Odessa, Sumy, Charkiw, Cherson und Tschernihiw.

Weitere 576,6 Millionen Hrywnja wurden für 93 Haushalte von Gebietskörperschaften in diesen Regionen bereitgestellt.

Die Mittel werden zur Deckung des vorrangigen Bedarfs der lokalen Haushalte verwendet, darunter der Bau und die Einrichtung von (mobilen) Notunterkünften und Maßnahmen zum Schutz kritischer Infrastrukturen.

Sie werden auch für die Durchführung vorrangiger Notreparaturen, die Instandsetzung externer und interner technischer Netze und Systeme usw. verwendet werden.

Darüber hinaus werden sie für den Kauf von Brenn- und Schmierstoffen für lebenserhaltende Systeme im Herbst und Winter verwendet.

Zur Erinnerung:

Zuvor hatte das Ministerkabinett der Ukraine die Zuweisung von 1,4 Mrd. Hrywnja an zusätzlichen Subventionen für 360 lokale Haushalte von Gebietskörperschaften sowie für regionale Haushalte in den besetzten und vom Krieg betroffenen Gebieten für das dritte Quartal 2025 genehmigt.