Die Hrywnja wird weitere 10% ihrer Kaufkraft verlieren: Banker haben ihre Inflationsprognose herabgestuft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Inflation in der Ukraine hat sich seit ihrem Höchststand im Mai leicht verlangsamt. Banker, Geschäftsleute und die Öffentlichkeit glauben nicht, dass sie unter 10% fallen wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten auf der Website der Nationalbank der Ukraine.

Im Juli hatten die Banker ihre Inflationserwartungen auf 11,6 % zurückgeschraubt. Im April hatten sie noch einen Preisanstieg von 9,8% in den nächsten 12 Monaten vorausgesagt.

Die Inflationserwartungen der Bevölkerung verschlechterten sich im Juni auf 10,8%, verglichen mit 10,2% im Mai.

Allerdings verbesserten die Finanzanalysten im Juli ihre Prognose auf 7,5%, verglichen mit 7,9% im Mai 2025.

Im Mai prognostizierten die Wirtschaftsmanager eine Inflation von 10,9% (im Februar lag die Prognose bei 11,5%).

Inflationsprognosen

Nach Angaben des Staatlichen Statistikamtes verlangsamte sich die Inflation in der Ukraine im Juni 2025 auf 14,3% gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit 15,9% im Mai. Der Hauptgrund dafür war ein statistischer Effekt. Im Juni 2024 erhöhte die Regierung die Stromtarife für Haushalte um 64%, und in diesem Jahr werden sich die Preise bis zum Herbst nicht ändern.

„Die Inflation erreichte im Mai ihren Höhepunkt und ging im Juni wieder zurück, wie von der Nationalbank der Ukraine vorhergesagt. Die Gesamtinflation war jedoch höher als die makroökonomische Prognose vom April, was vor allem auf die Auswirkungen der Witterungsbedingungen zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass sich der Rückgang der Inflation in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen wird…“ – so die Nationalbank der Ukraine.

Im April hatte die Nationalbank der Ukraine ihre Prognose für das Wachstum der Verbraucherpreise in der Ukraine im Jahr 2025 auf 8,7% gesenkt. Nach der Prognose der NBU wird sich das jährliche Preiswachstum für eine breite Palette von Waren und Dienstleistungen im Sommer abschwächen.