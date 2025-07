Die IAEO hat der Ukraine Sicherheitsgarantien für Uran und Kernkraftwerke gegeben: Was das bedeutet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) wird ein Garant für die Sicherheit bei der Fertigstellung zusätzlicher Blöcke im Kernkraftwerk Chmelnyzkij werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung über die Vereinbarung, die auf der Website des Präsidialamtes der Ukraine veröffentlicht wurde.

Es wird angegeben, dass der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko ein Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Erholung der Ukraine unterzeichnet hat.

„Die IAEA wird der Garant für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften während der Fertigstellung des Baus zusätzlicher Blöcke im KKW Chmelnyzky sein. Darüber hinaus wird die Unterstützung der Erkundung, Förderung und Produktion von Uranressourcen in der Ukraine festgeschrieben, was für die Stärkung der Energiesicherheit unseres Landes wichtig ist“, heißt es in dem Dokument.

Es wird darauf hingewiesen, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während seines Besuchs in Rom mit dem Generaldirektor der IAEO, Rafael Grossi, zusammengetroffen ist. Es wurden keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben.

Bau des KKW Chmelnyzkyj