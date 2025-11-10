Die Inflation in der Ukraine ist auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im vergangenen Monat stiegen die Preise für Lebensmittel und nicht-alkoholische Getränke um 1,6 Prozent. Eier und Gemüse verteuerten sich am stärksten.

Im Oktober sind die Verbraucherpreise in der Ukraine im Vergleich zum Vormonat um 0,9% gestiegen. Auf Jahresbasis verlangsamte sich die Inflationsrate jedoch auf 10,9%, teilte das staatliche Statistikkomitee am Montag, den 10. November mit.

„Die Inflation auf dem Verbrauchermarkt betrug im Oktober 2025 im Vergleich zum September 0,9%, im Vergleich zum Oktober 2024 – 10,9%. Die Kerninflation lag im Oktober 2025 im Vergleich zum September bei 0,6%, im Vergleich zum Oktober 2024 – 10,2%“, hieß es in der Erklärung.

Die jährliche Inflationsrate im Oktober ist die niedrigste seit November letzten Jahres.

Im vergangenen Monat stiegen die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke um 1,6%. Eier und Gemüse verteuerten sich am stärksten (um 11,0% und 10,4%). Die Preise für Schmalz, verarbeitetes Getreide, Milch, Fisch und Fischprodukte, Sonnenblumenöl, alkoholfreie Getränke, Brot, Butter, Fleisch und Fleischprodukte sowie Käse stiegen um 7,1-1,0%. Gleichzeitig sanken die Preise für Obst, Zucker, Reis und Teigwaren um 2,6-0,2 Prozent.

Die Preise für alkoholische Getränke und Tabakwaren stiegen um 1,5 Prozent, was auf einen Preisanstieg von 2,2 Prozent bei Tabakwaren zurückzuführen ist.

Auch die Preise für Verkehrsmittel stiegen um 0,1%, hauptsächlich aufgrund eines Anstiegs der Fahrpreise im Straßenpersonenverkehr um 0,6%. Gleichzeitig sanken die Fahrpreise für den Schienenpersonenverkehr um 5%.