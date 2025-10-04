Innerhalb von 24 Stunden wurde die Stromversorgung in den stromlosen Städten der Oblast Donezk wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Nach einem feindlichen Beschuss im Gebiet Donezk haben Ingenieure die Stromversorgung in Kramatorsk, Druzhkivka und Kostjantynivka wiederhergestellt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Vadim Filashkin, auf Telegram.

Ihm zufolge haben die Stromtechniker alle Folgen des gestrigen Beschusses so schnell wie möglich beseitigt und die Stromversorgung von 92.000 Familien im Gebiet Donezk wiederhergestellt.

„Unter unmenschlichen Bedingungen und unter der ständigen Bedrohung durch ständigen Beschuss haben die Spezialisten alles getan, um die Grundversorgung unserer Bevölkerung sicherzustellen“, schrieb Vadim Filashkin.