Im Jahr 2025 erhielt die Ukraine Milliarden von Euro aus den eingefrorenen Vermögenswerten der Russischen Föderation: Die Medien haben die Details erfahren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Seit Anfang 2025 hat die Europäische Union 10,1 Milliarden Euro an die Ukraine überwiesen, die aus den Erträgen der in europäischen Banken eingefrorenen russischen Gelder stammen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Welt am Sonntag.

Der Veröffentlichung zufolge erhielt die ukrainische Regierung im März, Mai, Juni und Juli 1 Milliarde Euro aus den Erlösen der eingefrorenen Vermögenswerte, im Januar 3 Milliarden Euro und im April 3,1 Milliarden Euro.

Angeblich verwendet Brüssel diese Gelder, um Kiews militärische und zivile Projekte zu unterstützen.

Der Zeitung zufolge wollen einige europäische Politiker, dass die Ukraine Zugang zu allen Geldern hat und nicht nur zu einem Teil der Einnahmen. Wirtschaftswissenschaftler warnen jedoch vor den verheerenden Folgen eines solchen Schrittes für das Finanzsystem.

Probleme mit der Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte

Die Europäische Union, die G7-Länder und Australien haben seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine rund 280 Milliarden Dollar an russischen Staatsgeldern eingefroren. Im Mai 2024 genehmigte die EU die Verwendung der Erlöse aus den eingefrorenen Vermögenswerten zur Unterstützung der Ukraine. Im vergangenen Jahr erhielt Kiew 3 Milliarden Euro.

Gleichzeitig besteht die Ukraine seit langem auf der Konfiszierung russischer Vermögenswerte als Entschädigung für die Schäden, die durch die umfassende Invasion entstanden sind. Allerdings unterstützt nicht jeder in der Europäischen Union diese Entscheidung. Bereits im März berichtete die Deutsche Welle, dass die EU die eingefrorenen russischen Vermögenswerte aufgrund des Widerstands mehrerer Länder nicht beschlagnahmen würde.