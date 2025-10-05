Jede Nacht ist ein Härtetest: die ersten Minuten nach dem russischen Angriff auf Saporischschja (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Polizei hat die ersten Minuten nach einem feindlichen Angriff auf Saporischschja in der Nacht vom 5. Oktober gezeigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Telegram-Nachricht von Olexij Biloshitsky, dem ersten stellvertretenden Leiter der Polizeistreife.

Ihm zufolge wurden infolge eines weiteren kombinierten Angriffs private und mehrstöckige Gebäude beschädigt. Es gibt Verletzte und leider wurde auch eine Person getötet.

Biloshytskyj wies darauf hin, dass die Polizei zusammen mit Rettungskräften und Sanitätern sofort an den Schauplätzen der Angriffe eintraf: Sie evakuierten die Menschen aus den beschädigten Häusern, befreiten die Opfer und halfen Menschen mit Behinderungen.

„Jede Nacht wie diese ist ein Test für Ausdauer und Menschlichkeit. Aber wir halten zusammen. Wir sind stark, weil wir diejenigen haben, die nicht beiseite stehen“, sagte Biloshitsky.

Die Folgen des nächtlichen Angriffs

In der Nacht zum 5. Oktober griffen die russischen Invasoren erneut Saporischschja an. Infolge des Angriffs wurden fast 300 Kunden ohne Gasversorgung zurückgelassen.

Die Invasoren griffen die Stadt mit Drohnen und Bomben an und schlugen mindestens zehn Mal ein. Infolge des Beschusses wurden Wohnhäuser beschädigt, Brände brachen aus und die Wasser- und Stromversorgung in der Stadt wurde vorübergehend unterbrochen.

Es ist auch bekannt, dass bei dem heutigen Angriff in Saporischschja 9 Menschen verletzt und eine Person getötet wurde.