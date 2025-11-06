Kabinett lehnt Verlängerung der Vergünstigungen für die Einfuhr von Elektroautos ab - Abgeordneter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Regierung hat den Vorschlag der Abgeordneten bei der Fertigstellung des Gesetzentwurfs „Über den Staatshaushalt für 2026“ abgelehnt.

Das Ministerkabinett lehnte es ab, die Vergünstigungen für die Einfuhr von Elektroautos zu verlängern, obwohl die Rada den entsprechenden Änderungsantrag unterstützt hatte. Dies berichtete der Volksabgeordnete Jaroslaw Schelesnjak am Donnerstag, den 6. November.

„Diejenigen, die die Verlängerung des Privilegs für Elektroautos um ein weiteres Jahr erwartet haben, sollten nicht warten. Trotz der Berücksichtigung der Bearbeitung in der Rada, wird sie von der Regierung abgelehnt. Die Chance, dies zu ändern, ist minimal – das heißt, ich bin sicher, dass es keine Vorteile geben wird“, sagte Schelesnjak.

Die Regierung hat den Vorschlag der Abgeordneten bei der Fertigstellung des Gesetzentwurfs „Über den Staatshaushalt für 2026“ für die zweite Lesung abgelehnt, obwohl die Rada ihn zuvor gebilligt hatte. Der Änderungsantrag wurde von 248 Abgeordneten unterstützt.

Derzeit unterliegen der Import und der Verkauf von Elektroautos bis zum 1. Januar 2026 nicht der Mehrwertsteuer, aber jetzt werden die Vorteile gestrichen.

Wie Danila Hetmanzew kommentierte, ist es den Lobbyisten gelungen, die Änderung in der ersten Lesung des Haushalts durchzusetzen, aber die Verlängerung der Vergünstigungen würde der Armee 30 Mrd. Hrywnja entziehen.