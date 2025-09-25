Karol Nawrocki kündigt Treffen mit Selenskyj in Kiew an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der polnische Präsident Karol Nawrocki hat angekündigt, sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew zu treffen.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung Nawrockis während eines Briefings in New York am Mittwoch, berichtete das polnische Medienunternehmen rmf24.

Als Journalisten Nawrotzki nach der Möglichkeit eines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten fragten, sagte er, ein solches Treffen in der ukrainischen Hauptstadt sei durchaus möglich und gehöre zu seinem intensiven Terminkalender mit internationalen Treffen.

„Natürlich ist ein Treffen in Kiew mit Präsident Selenskyj in dieser aktiven Periode meiner Diplomatie möglich. Ich beende gerade meinen ersten Monat mit Treffen in Europa und der ganzen Welt, aber es ist nur natürlich, dass ich mich mit Präsident Selenskyj treffen werde“, sagte Navrotsky.

Kurzes Gespräch in der UN-Generalversammlung

Präsident Nawrocki sagte auch, dass er bereits Gelegenheit hatte, mit Wolodymyr Selenskyj während der UN-Generalversammlung zu sprechen. Ihm zufolge handelte es sich um einen kurzen Austausch von Höflichkeiten, bei dem beide Staatsoberhäupter auf die Herausforderungen hinwiesen, vor denen ihre Länder stehen.

„Wir haben kurz mit Präsident Selenskyj gesprochen. Es war ein Austausch von Höflichkeiten und eine Möglichkeit, ein gegenseitiges Bewusstsein dafür zu schaffen, womit wir konfrontiert sind – wir, die Polen in Mitteleuropa und anderen Ländern, und womit die Ukraine konfrontiert ist“, sagte der polnische Präsident.