Klitschko gab bekannt, wie viele Häuser in Kiew bereits an die Heizung angeschlossen sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 29. Oktober hat in Kiew die Heizsaison begonnen. Fast 90% der Wohngebäude sind bereits an das Heizsystem angeschlossen.

Dies gab Bürgermeister Witalij Klitschko bekannt.

Gleichzeitig sagte er, dass alle anderen Häuser die Möglichkeit eines sofortigen Anschlusses haben.

Er erinnerte daran, dass es der Stadt gelungen ist, die Folgen der schrecklichen Raketenangriffe auf die Stromanlagen im Jahr 2023 zu beseitigen und die damals verloren gegangene Stromproduktionskapazität wiederherzustellen. Es gelang ihnen auch, die Heizperiode 2024 recht stabil zu überstehen und die Wärmeversorgung wie geplant im Oktober 2025 aufzunehmen.

„Leider beseitigen die städtischen Dienste parallel zum Beginn der Heizsaison die Folgen neuer massiver Angriffe, die der Feind in diesem Herbst gegen kritische Infrastrukturen gestartet hat“, sagte Klitschko.

Er wies darauf hin, dass Kiew weiterhin das Konzept der dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung umsetzt. Bereits in diesem Winter wird die Installation von Blockheizkraftwerken zusätzliche 100 MW Strom für den unterbrechungsfreien Betrieb kritischer Infrastruktureinrichtungen erzeugen, fügte der Bürgermeister hinzu.

Um es kurz zu machen:

Die Heizsaison für Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten und andere soziale Einrichtungen hat in Kiew am 3. Oktober begonnen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Heizsaison in der Ukraine am 28. Oktober beginnen würde.

Klitschko sagte, dass die Heizsaison im Kiewer Wohnungsbestand am 29. Oktober beginnen wird.