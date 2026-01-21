Klitschko sagt, 600.000 Menschen hätten Kiew im Januar verlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko hat gegenüber der Times erklärt, dass im Januar 600.000 Menschen die Hauptstadt verlassen haben.

Britische Zeitung The Times und Klitschkos Pressedienst in einem Kommentar an Ukrajinska Prawda

Die Times: „In diesem Monat sind bereits 600.000 Menschen aus der Hauptstadt mit mehr als 3 Millionen Einwohnern geflohen, sagte Herr Klitschko.“

Der Pressedienst des Bürgermeisters erklärte gegenüber der Ukrajinska Prawda, dass dies bedeute, dass nach den Abrechnungsdaten nun 600.000 Telefone weniger in der Stadt „übernachten".

„Daher die vom Bürgermeister angekündigte Zahl. Sie haben zum Beispiel ausgerechnet, wie viele Menschen zu Beginn des Krieges noch in der Stadt waren (800.000). Einige Leute haben den Rat befolgt und sind aus der Stadt gefahren, um Freunde zu besuchen. Außerdem wurden die Ferien jetzt verlängert. Auch die Studenten sind online und einige von ihnen haben die Stadt verlassen, vor allem diejenigen, die nicht aus Kiew stammen“, so Klitschkos Pressedienst.

Nach dem nächtlichen Streik der Russen am 20. Januar meldete der Bürgermeister, dass 5.635 mehrstöckige Wohnhäuser in Kiew ohne Wärmeversorgung geblieben sind. Auch das linke Ufer der Stadt war für einige Zeit ohne Wasser.

Am 9. Januar forderte Klitschko die Einwohner auf, wenn möglich vorübergehend die Stadt zu verlassen und alternative Strom- und Wärmequellen aufzusuchen, da die Hälfte der Kiewer Gebäude nach dem russischen Angriff ohne Heizung war