Klitschko will Oberleitungsbusse im Wert von einer Milliarde kaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Kyjiwpastrans wird bis zum 1. Oktober 2026 40 Niederflur-Trolleybusse mit einer Länge von 11,9 m-12,7 m kaufen.

Kyjiwpastrans wird bis zum 1. Oktober 2026 40 Niederflur-Oberleitungsbusse mit einer Länge von 11,9 m-12,7 m anschaffen. Die erwarteten Kosten betragen 1 Milliarde Hrywnja.

Dies wurde im System Prozorro berichtet.

Laut der Ankündigung sollen die Oberleitungsbusse frühestens 2025 hergestellt werden und über ein autonomes Fahrsystem für eine Strecke von mindestens 20 km verfügen.

Die Gesamtkapazität des Fahrgastraums beträgt 90-110 Fahrgäste, darunter mindestens 34 sitzende Fahrgäste.

Die Trolleybusse müssen außerdem über Klima- und Heizungsanlagen, einen Bordcomputer zur Aufzeichnung von Leistungsindikatoren und ein Videoüberwachungssystem verfügen.

Die Vorschläge werden bis zum 8. Oktober erwartet, wenn die Auktion stattfinden soll.

Zur Erinnerung:

