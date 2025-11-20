Komarow: 30% des Netzes von Kyjiwstar ist ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Vorstandsvorsitzende des Mobilfunkbetreibers Kyjiwstar, Olexander Komarow, sagte, dass das Unternehmen eine der schwierigsten Perioden in Bezug auf die Stromversorgung seit dem Sommer 2024 durchlebt, wobei etwa 30% des Netzes ohne Strom sind, schrieb Komarow auf seiner Facebook-Seite.

Ihm zufolge werden 5 regionale Technologiezentren mit Generatoren betrieben. Im Allgemeinen wird das Netz von Batterien und Generatoren gespeist, während etwa 4% der Standorte ihre Funktion verloren haben.

Komarow empfahl den Kyjiwstar-Internetnutzern auch, ihre Router autonom mit Strom zu versorgen, um das Netz bei Stromausfällen zu entlasten.

„Bis Mitte November hatten nur 15-20% der privaten Internetnutzer von Kyjiwstar ihre Router mit Notstrom versorgt. Während des jüngsten kompletten Stromausfalls in der Region Poltawa betrug die Kundenreserve nur 2%.

Und dann hängt alles zusammen: Die Nutzer wechseln zum mobilen Internet, die Belastung der Basisstationen steigt, ihre Akkulaufzeit sinkt, die Qualität der mobilen Kommunikation und die Datenübertragungsgeschwindigkeiten verschlechtern sich“, sagte er.

