Kurzfristige Regenfälle und Hitzewellen bis zu +32°: Wie das Wetter in der Ukraine morgen sein wird

0 Kommentare

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Morgen wird es in der Ukraine mancherorts kurzfristige Regenfälle und Gewitter geben, und im Süden und Südosten wird es heiß – bis zu +32°.

Das meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf den ukrainischen Wetterdienst.

Wettervorhersage in der Ukraine

Am Sonntag, den 18. August, wird in der Ukraine teilweise bewölktes Wetter erwartet. In den meisten zentralen Regionen sowie in den Regionen Transkarpaten, Kyjiw und Sumy in der Nacht und in den Regionen Charkiw, Odessa und Mykolajiw tagsüber wird es kurzfristige Regenfälle und Gewitter geben.

Für den Rest des Landes werden keine nennenswerten Niederschläge vorhergesagt.

Der Wind wird überwiegend aus Nordwesten kommen, mit 7-12 m/s.

Die Lufttemperatur wird nachts +11…+16° betragen, tagsüber – +19…+24°. In den südlichen und südöstlichen Regionen wird die Temperatur in der Nacht +14…+19° betragen, und tagsüber wird sich die Luft auf +27…+32° erwärmen.

Das Wetter in Kiew

In der Region Kiew wird es nachts kurzzeitig etwas Regen geben, tagsüber bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperatur wird in der Nacht +11…+16° und tagsüber +19…+24° betragen. In der Hauptstadt wird eine Temperatur von +14…+16° in der Nacht und +21…+23° am Tag erwartet.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 236

