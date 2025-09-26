Die Landwirte haben die Weizenernte in der Ukraine abgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die größte Menge an Getreide haben die landwirtschaftlichen Erzeuger in der Region Odessa geerntet – fast 3,7 Mio. Tonnen auf einer Fläche von 1.101.100 Hektar.

Die Ernte von Weizen, Gerste und Erbsen ist in der Ukraine abgeschlossen. Dies teilte das Ministerium für Wirtschaft, Ökologie und Landwirtschaft der Ukraine am Freitag, den 26. September mit.

„Bis zum 26. September 2025 wurden in der Ukraine bereits 30 423 Tausend Tonnen Getreide auf einer Fläche von 7 213,8 Tausend Hektar geerntet. Es sind 63% der mit diesen Kulturen besäten Flächen gedroschen“, heißt es in der Mitteilung.

Insbesondere wurden 22.525.000 Tonnen Weizen auf einer Fläche von 5.020.000 Hektar gedroschen, Gerste – 5.330.300 Tonnen (1.345.600 Hektar), Erbsen – 626.600 Tonnen (266.000 Hektar), Mais – 964.200 Tonnen (195.900 Hektar).

Andere Getreidesorten und Hülsenfrüchte wurden auf einer Fläche von 308,7 Tausend Hektar geerntet (859,4 Tausend Tonnen).

Das größte Volumen an Getreide wurde von den landwirtschaftlichen Erzeugern in der Region Odessa geerntet – 3.687,4 tausend Tonnen auf einer Fläche von 1.101,1 tausend Hektar.

In der Region Winnyzja dreschten die Landwirte 2.418,9 Tausend Tonnen (436 Tausend Hektar), in der Region Kirowohrad – 2.223,8 Tausend Tonnen (541,3 Tausend Hektar), in der Region Chmelnitskij – 2.134,9 Tausend Tonnen (309,6 Tausend Hektar).

Darüber hinaus wurden 3.303,2 Tausend Tonnen Raps (1.275,6 Tausend Hektar) geerntet. Die Ernte dieser Kultur ist abgeschlossen. Sojabohnen wurden 1.511.000 Tonnen (749,7 Tausend Hektar) geerntet, Sonnenblumen – 4.112,7 Tausend Tonnen (2.239,3 Tausend Hektar).

Bei den Zuckerrüben wurden bereits 1.419,8 Tausend Tonnen auf einer Fläche von 29 Tausend Hektar geerntet.

Bis zum 10. September und seit Beginn des Wirtschaftsjahres 2025/2026 hat die Ukraine 5,82 Millionen Tonnen Getreide und Hülsenfrüchte exportiert, darunter 4,02 Millionen Tonnen Weizen.