Lubinez: Der Austausch „1000 gegen 1000“ verzögert sich ausschließlich aufgrund der Haltung der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Der Ombudsmann der Ukraine, Dmytro Lubinez, erklärte, dass die ukrainische Verhandlungsdelegation die Listen für den von US-Präsident Donald Trump versprochenen Austausch bereits vor langer Zeit übermittelt habe, die russische Seite den Prozess jedoch hinauszögere und dafür die Ukraine verantwortlich mache.
Quelle: : Lubinez in der nationalen Fernsehsendung
Zitat: „Selbst wenn man sich mit den Russen auf etwas geeinigt hat, kann man nie zu 100 % sicher sein, dass dies von der russischen Seite eingehalten wird. Tatsächlich ist die Arbeit nicht zum Stillstand gekommen. Jeden Tag finden Arbeits- und Verhandlungsprozesse statt.“
Details: : Er fügte hinzu, dass die Ukraine alle ihre Verpflichtungen erfüllt habe: Die Listen seien übergeben worden, die Verhandlungsgruppe habe alle Verpflichtungen erfüllt. Nun liege die Entscheidung bei Russland, doch dieses zögere den Prozess hinaus und versuche zu manipulieren.
Hintergrund: :
US-Präsident Donald Trump verkündete am 8. Mai einen dreitägigen Waffenstillstand im Krieg zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation.Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte die Erklärung des US-Präsidenten zum Waffenstillstand mit der Russischen Föderation vom 9., 10. und 11. Mai und kündigte für den 9. Mai einen Austausch von Kriegsgefangenen im Verhältnis 1000 zu 1000 an. Mit seinem Erlass „erlaubte“ Selenskyj Russland zudem, im Rahmen des Waffenstillstands bis zum 9. Mai eine Parade abzuhalten. Russland erklärte sich ebenfalls bereit, Trumps Initiative für einen Waffenstillstand mit der Ukraine vom 9. bis 11. Mai sowie die Durchführung des Austauschs zu unterstützen.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“