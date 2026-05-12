Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Ombudsmann der Ukraine, Dmytro Lubinez, erklärte, dass die ukrainische Verhandlungsdelegation die Listen für den von US-Präsident Donald Trump versprochenen Austausch bereits vor langer Zeit übermittelt habe, die russische Seite den Prozess jedoch hinauszögere und dafür die Ukraine verantwortlich mache.

Quelle: : Lubinez in der nationalen Fernsehsendung

Zitat: „Selbst wenn man sich mit den Russen auf etwas geeinigt hat, kann man nie zu 100 % sicher sein, dass dies von der russischen Seite eingehalten wird. Tatsächlich ist die Arbeit nicht zum Stillstand gekommen. Jeden Tag finden Arbeits- und Verhandlungsprozesse statt.“

Details: : Er fügte hinzu, dass die Ukraine alle ihre Verpflichtungen erfüllt habe: Die Listen seien übergeben worden, die Verhandlungsgruppe habe alle Verpflichtungen erfüllt. Nun liege die Entscheidung bei Russland, doch dieses zögere den Prozess hinaus und versuche zu manipulieren.

Hintergrund: :

US-Präsident Donald Trump verkündete am 8. Mai einen dreitägigen Waffenstillstand im Krieg zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation.

Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte die Erklärung des US-Präsidenten zum Waffenstillstand mit der Russischen Föderation vom 9., 10. und 11. Mai und kündigte für den 9. Mai einen Austausch von Kriegsgefangenen im Verhältnis 1000 zu 1000 an. Mit seinem Erlass „erlaubte“ Selenskyj Russland zudem, im Rahmen des Waffenstillstands bis zum 9. Mai eine Parade abzuhalten. Russland erklärte sich ebenfalls bereit, Trumps Initiative für einen Waffenstillstand mit der Ukraine vom 9. bis 11. Mai sowie die Durchführung des Austauschs zu unterstützen.