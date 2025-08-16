FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Das Main Directorate of Intelligence zeigte, wie die Russen über "Erfolge" an der Front berichten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Feind schickt kleine Gruppen mit russischen Fahnen aus, um die Stellungen der ukrainischen Verteidiger zu umgehen. Manchmal gelingt es ihnen, kurze Videos zu drehen, die angeblich die „Einnahme“ von Gebieten bestätigen.

Die russische Propaganda nutzt aktiv eine neue Taktik zur Verbreitung von Desinformationen – inszenierte „Eroberungen“ von bewohnten Gebieten, um die Illusion von Erfolgen an der Front zu erzeugen. Dies berichtete die Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums (Main Directorate of Intelligence) am Samstag, den 16. August.

„Zu diesem Zweck schickt der Feind kleine Gruppen mit russischen Flaggen („Zweier“), um die Stellungen der ukrainischen Verteidiger zu umgehen. Einem Teil von ihnen gelingt es, in einige Siedlungen einzudringen und kurze Videos zu drehen, die angeblich die „Eroberung“ des Gebiets bestätigen“, heißt es in dem Bericht.

Es wird angedeutet, dass solche Videos für „siegreiche“ Berichte an die Kreml-Führung und die Verbreitung in den Medien verwendet werden, um die ukrainische Gesellschaft unter Druck zu setzen.

„Am Tag zuvor verbreitete der Feind ein weiteres solches Video aus dem Dorf Andrijiwka-Klewzowoje“, teilte die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes mit und fügte hinzu, dass „die Kämpfer des russischen Freiwilligenkorps als Teil der Sondereinheit Timur Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine und Soldaten der 5. separaten schweren mechanisierten Brigade den wahren Stand der Dinge in dem Dorf zeigen“.

Wörter: 249

