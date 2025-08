Das Ministerkabinett hat beschlossen, Hajdaj zu entlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der ehemalige Leiter der militärisch-zivilen Regionalverwaltung von Luhansk und jetzige Leiter der staatlichen Bezirksverwaltung von Mukatschewo wird verdächtigt, in ein Korruptionssystem verwickelt zu sein.

Das Ministerkabinett hat auf einer außerordentlichen Sitzung am Samstagabend die Entlassung des Leiters der staatlichen Bezirksverwaltung Mukatschewo (RSA) Serhij Hajdaj aus seinem Amt eingeleitet. Dies gab Ministerpräsidentin Yuliya Swyrydenko am 2. August in Telegram bekannt.

Zunächst schrieb sie: „In einer halben Stunde wird eine Sitzung des Ministerkabinetts der Ukraine stattfinden. Insbesondere wird die Regierung dem Präsidenten den Entwurf einer Anordnung zur Entlassung von Serhij Hajdaj vom Posten des Leiters der staatlichen Verwaltung des Bezirks Mukatschewo übermitteln.“

Wenig später sagte Swyrydenko, dass das Ministerkabinett in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen hat, dem Präsidenten einen Entwurf für eine Anordnung zur Entlassung des Leiters der staatlichen Gebietsverwaltung Mukatschewo Serhij Hajdaj von seinem Posten zu übermitteln.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag die Enttarnung von korrupten Spitzenbeamten angekündigt. Dies wurde nach seinem Treffen mit dem Direktor des Nationalen Antikorruptionsbüros Semyon Kryvonos und dem Leiter der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft Olexander Klymenko bekannt.

Später berichteten das Nationale Büro für Korruptionsbekämpfung und die Spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung über Einzelheiten eines großen Korruptionsfalls. Derzeit sind vier Personen festgenommen worden.

Es ist bereits bekannt, dass unter den Angeklagten der Abgeordnete Olexij Kuznetsov von der Fraktion Diener des Volkes ist. Die Massenmedien berichteten auch über die Beteiligung von Serhij Haiday an dem Korruptionsfall.