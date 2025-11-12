Das Ministerkabinett hat dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat vorgeschlagen, Sanktionen gegen Mindich und Zuckerman zu verhängen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Auf einer außerordentlichen Sitzung hat das Ministerkabinett der Ukraine beschlossen, dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat einen Vorschlag zur Verhängung von Sanktionen gegen Timur Mindich und Alexander Zuckerman zu unterbreiten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Ministerpräsidenten Yulia Swyrydenko.

„Auf einer außerordentlichen Sitzung hat das Ministerkabinett der Ukraine auf der Grundlage des Gesetzes der Ukraine ‚Über Sanktionen‘ dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine Vorschläge zur Verhängung persönlicher Sanktionen gegen Timur Mindic und Alexander Zuckerman unterbreitet“, schrieb die Ministerpräsidentin.

Zuvor hatte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj Sanktionen gegen zwei Personen angekündigt, die in den Korruptionsfall des Nationalen Antikorruptionsbüros gegen Energoatom (Operation Midas) verwickelt sind. Den Quellen von RBK Ukrajina zufolge handelt es sich dabei um Mindich und Zukerman.

Operation Midas: Details