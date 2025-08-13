Das Ministerkabinett schlägt vor, das Freihandelsabkommen mit der Türkei zu ratifizieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Ministerkabinett hat den Gesetzentwurf zur Ratifizierung des Freihandelsabkommens zwischen der Regierung der Ukraine und der Regierung der Republik Türkei gebilligt.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf den Vertreter der Regierung im Parlament, Taras Melnychuk, auf Telegram.

Das Dokument schlägt vor, das Freihandelsabkommen zwischen der Regierung der Ukraine und der Regierung der Republik Türkei, das am 03.02.2022 geschlossen wurde, zu ratifizieren.

Melnychuk stellte fest, dass die Umsetzung des Abkommens

zur weiteren Entwicklung des bilateralen Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den Ländern beitragen wird;

einheimischen Produzenten die Möglichkeit geben wird, von der Liberalisierung der Märkte für Waren und Dienstleistungen der Republik Türkei zu profitieren;

ukrainischen Unternehmen die Möglichkeit eröffnen wird, ihre Absatzmärkte zu erweitern sowie ihre eigene Produktion zu entwickeln und zu modernisieren. Zur Erinnerung: Das Freihandelsabkommen zwischen den Regierungen der Ukraine und der Türkei wurde am 3. Februar 2022 in Kiew unterzeichnet. Die Zeremonie fand in Anwesenheit der Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Recep Tayyip Erdogan statt.

Das Abkommen sieht die gegenseitige schrittweise Abschaffung der Einfuhrzölle auf industrielle und landwirtschaftliche Güter vor.

Im Mai 2024 billigte das Ministerkabinett das Dokument und legte es der Werchowna Rada vor.