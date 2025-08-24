Ministerpräsident Carney trifft zum ersten Mal in Kiew ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Unabhängigkeitstag der Ukraine hat der kanadische Ministerpräsident Mark Carney zum ersten Mal Kiew besucht. Er kündigte eine verstärkte Unterstützung für die Ukraine an.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung Carneys in den sozialen Medien X.

Carney kündigte seinen Besuch auf seiner X-Seite an und betonte die Bedeutung dieses Moments für die Ukraine.

„An diesem Unabhängigkeitstag der Ukraine und in diesem kritischen Moment in der Geschichte unseres Landes verstärkt Kanada seine Unterstützung und seine Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine“, sagte er.

Dies ist der erste Besuch eines kanadischen Ministerpräsidents in der Ukraine.

Unterstützung durch die kanadische Regierung

Wie bereits berichtet, wird Kanada 20 Millionen kanadische Dollar (etwa 15 Millionen US-Dollar) für die Reparatur und Wartung der ukrainischen Leopard-2-Panzer in Polen bereitstellen.

Der Verteidigungsminister bestätigte auch die Bereitstellung von weiteren 2 Milliarden CAD (1,48 Milliarden US-Dollar) an Militärhilfe für die Ukraine, die der kanadische Ministerpräsident Mark Carney im Juni angekündigt hatte.