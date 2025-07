Minus 5 Milliarden: Hetmanzew schätzt die Haushaltsverluste durch den Schattengetreidemarkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Verluste des Staatshaushalts durch Schattengeschäfte mit Getreide sind auf 3 Milliarden Hrywnja pro Jahr gesunken.

Dies gab Danylo Hetmanzew, Vorsitzender des parlamentarischen Ausschusses für Steuern und Finanzen, bekannt.

„Früher verlor der Staat jährlich bis zu 8 Milliarden Hrywnja durch Schattengeschäfte mit Getreide, aber jetzt ist diese Zahl auf etwa 3 Milliarden Hrywnja gesunken“, schrieb der Abgeordnete.

Seiner Meinung nach wurde der Rückgang des Schattenmarktes durch die Reform des Bodenmarktes, die Verabschiedung der Anti-Offshore-Gesetzgebung, die obligatorische Registrierung von Exporteuren als Mehrwertsteuerzahler, die Export-Sicherheitsregelung und die Stärkung der Kontrolle über Verrechnungspreise erleichtert.

Hetmanzew sagte, dass die Steuereinnahmen aus Getreideexporten im Jahr 2024 um 3,6 Mrd. Hrywnja, davon 2 Mrd. Hrywnja an Mehrwertsteuer, und in der ersten Hälfte des Jahres 2025 um 8,6 Mrd. Hrywnja, davon 1,6 Mrd. Hrywnja an Mehrwertsteuer und 0,5 Mrd. Hrywnja an Einkommensteuer, gestiegen sind.

