Minus 70% für die Anzahlung und ein Bonus von 40.000 Hrywnja: Sie erhalten eine Hypothek zu Superkonditionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Binnenvertriebene und Bewohner der Grenzregionen können im Rahmen des Regierungsprogramms eHouse zu günstigeren Bedingungen eine Wohnung erhalten.

RBK Ukrajina berichtet unter Berufung auf die ukrainische Ministerpräsidentin Yulia Swyrydenko über die Einzelheiten des Programms.

Nach den aktualisierten Regeln wird der Staat 70 % der Anzahlung auf eine Hypothek übernehmen, was die finanzielle Belastung für Familien, die gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen oder in gefährdeten Gebieten zu leben, erheblich verringert.

Die Regierung wird auch 70% der monatlichen Zahlungen während des ersten Jahres des Kredits übernehmen.

Darüber hinaus erhalten die Programmteilnehmer einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 40 Tausend Hrywnja zur Deckung aller damit verbundenen Kosten, einschließlich der für die Aufnahme einer Hypothek erforderlichen Gebühren und Abgaben.

  • Über das eHouse-Programm .*

Das staatliche Programm „eHouse“ wurde 2022 ins Leben gerufen, um Ukrainern vergünstigte Hypothekendarlehen zu gewähren. Zunächst stand es Militärangehörigen, Vollzugsbeamten, Ärzten, Lehrern und Wissenschaftlern zur Verfügung, später wurde der Kreis der Teilnehmer erweitert.

Das Programm sieht die Möglichkeit vor, ein Darlehen zu 3 % oder 7 % pro Jahr zu erhalten, abhängig von der Kategorie des Kreditnehmers und den Bedingungen für den Wohnungskauf. Die Initiative zielt darauf ab, erschwinglichen Wohnraum für die Bürger zu schaffen und die Bauindustrie zu sanieren.

Bürger im Alter von 18 (zum Zeitpunkt der Antragstellung) bis 70 (zum Zeitpunkt der Rückzahlung), die kein Eigenheim besitzen oder deren Fläche weniger als 52,5 m² und 21 m² für jedes weitere Familienmitglied beträgt, können eine eOselya-Hypothek zu den oben genannten Zinssätzen erhalten.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 278

