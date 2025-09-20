Der Moment der Ankunft der Rakete in Dnipro wurde auf Video aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Zahl der Verletzten in Dnipro stieg auf 30 Menschen, von denen 12 im Krankenhaus liegen. Die Zahl der Toten hat sich nicht verändert – eine Person.

Im Netz wurde ein Video von der Ankunft der russischen Rakete auf einem mehrstöckigen Gebäude in Dnipro veröffentlicht. Dies berichtete der Journalist Andrij Zaplijenko in Telegram am Samstag, den 20. September.

„Schrecklicher Moment der morgendlichen Ankunft der russischen Rakete auf dem mehrstöckigen Gebäude in Dnipro“, schrieb er und veröffentlichte das Video.

Inzwischen ist die Zahl der Verletzten in Dnipro auf 30 gestiegen, von denen 12 im Krankenhaus liegen, teilte die regionale Militärverwaltung von Dnipropetrowsk mit. Die Zahl der Toten hat sich nicht verändert – eine Person.

Achtung, das Video enthält Obszönitäten!

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, dass in Dnipro ein Volltreffer einer Rakete mit Streumunition in einem mehrstöckigen Gebäude registriert wurde.