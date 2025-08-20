FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Monobank hat damit begonnen, eigene Terminals zum Aufladen von Karten zu installieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Eine der größten Privatkundenbanken der Ukraine, die Monobank, hat damit begonnen, eigene Terminals zum Aufladen von Karten zu installieren.

Dies gab der Miteigentümer der Bank, Oleg Gorokhovsky, bekannt, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen Beitrag auf Facebook.

„Haben Sie die Mono-Terminals schon gesehen? Wir haben damit begonnen, sie in ukrainischen Städten aufzustellen und unser eigenes Aufladenetz zu entwickeln. Jetzt gibt es erst 1200 von ihnen, aber wir haben gerade erst angefangen“, schrieb er.

Gorokhovsky sagte, dass die Bank keine Gebühren für das Aufladen von Konten an den Terminals erhebt.

„Das Aufladen unserer Karten ist gebührenfrei, ebenso wie das Aufladen an den Terminals unserer Partner. Sie werden also einfach ein paar Terminals mehr in Ihrem Leben haben“, schrieb er.

Wie eine Bank ohne Filialen funktioniert

Monobank ist eine Bank, die ausschließlich über eine mobile App und ohne physische Filialen arbeitet. Sie wurde 2017 von Fintech Band auf der Grundlage einer Lizenz der Universal Bank gegründet

Die Bank bietet Kredit- und Debitkarten an. Anfang 2025 betreute die Monobank etwa 9,8 Millionen aktive Karten und lag damit an zweiter Stelle unter den Banken, gemessen an diesem Indikator. Zum 1. Juli gehörte die Universal Bank mit rund 119 Milliarden Hrywnja zu den drei größten Banken in Bezug auf Privatkundeneinlagen.

Das Projekt ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen Fintech Band (darunter ehemalige Manager der PrivatBank: Oleg Gorokhovsky, Mikhail Rogalsky, Dmitry Dubilet) und der Universal Bank, deren Eigentümer Sergey Tigipko ist.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 275

