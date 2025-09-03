Nach dem Beschuss wurde in Kalush ein erhöhter Formaldehydwert festgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bildungseinrichtungen wurde geraten, den Unterricht vorübergehend auszusetzen, und den Bewohnern der Stadt wurde geraten, sich nur noch eingeschränkt auf der Straße aufzuhalten.

In der Stadt Kalusch in Frankivshchina wurde nach dem russischen Beschuss ein Überschuss an Formaldehyd in der Luft festgestellt. Dies berichtete die Leiterin der Militärverwaltung der Region Iwano-Frankiwsk, Swetlana Onischtschuk, am Mittwoch, den 3. September.

„Infolge des Feuers wurde in der Luft ein Überschuss an Formaldehyd gemessen – ein gefährlicher Stoff, der bei der Verbrennung von Kunststoffen, Farben und Lacken entsteht und Reizungen der Atemwege verursachen kann. Die Indikatoren nehmen allmählich zu“, stellte Onishchuk fest.

Vor diesem Hintergrund, so fügte sie hinzu, wird in der Entscheidung der lokalen Kommission von TEB und Notfall empfohlen, den Bildungsprozess in den Bildungseinrichtungen der Gemeinde vorübergehend auszusetzen.

Gleichzeitig wird den Bewohnern geraten, sich nur noch selten im Freien aufzuhalten und Fenster und Türen fest zu schließen.

„Die Befolgung der Empfehlungen der Spezialisten wird dazu beitragen, dass Sie und Ihre Angehörigen gesund bleiben“, sagte die Leiterin der regionalen Militärverwaltung.

Sie teilte auch mit, dass zur Entschädigung der vor Ort entstandenen Schäden die Kommission arbeitet, die die Untersuchung von Wohn- und Nichtwohngebäuden des Privatsektors durchführt.

Wir werden daran erinnern, dass die Region Iwano-Frankiwsk in der Nacht zum 3. September einem kombinierten Angriff der Russischen Föderation ausgesetzt war. Das Hauptziel des Feindes war eine Infrastruktureinrichtung – dort brach ein Feuer aus.