Die Nachfrage nach Autos aus China ist in der Ukraine gestiegen, wobei die überwiegende Mehrheit Elektrofahrzeuge sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Von Januar bis September 2025 kauften die Ukrainer 14684 aus China importierte Personenkraftwagen, 27% mehr als im gleichen Zeitraum 2024.

Dies berichtet UkrAwtoProm.

Davon waren 12064 Autos neu (+39%); 2620 Autos waren gebraucht (-8%).

Die überwiegende Mehrheit der Autos aus China waren Elektrofahrzeuge – 87%.

Die beliebtesten Neuwagenmodelle sind chinesischen Ursprungs:

BYD Song Plus – 2014 Einheiten;

VOLKSWAGEN ID.Unyx – 1599 Einheiten;

HONDA eNS1 – 992 Einheiten;

ZEEKR 7X – 726 Einheiten;

BYD Sea Lion 07 – 618 Einheiten.

Die beliebtesten Modelle von Gebrauchtwagen aus China:

ZEEKR 001 – 263 Einheiten;

ZEEKR 7X – 143 Einheiten;

POLESTAR 2 – 138 Einheiten;

BYD Song Plus – 135 Einheiten;

AUDI Q4 – 134 Einheiten.

Um es kurz zu machen:

Zum ersten Mal waren in der Ukraine vollelektrische Modelle am beliebtesten. Sie machten ein Drittel der Neuwagenverkäufe im September aus, verglichen mit 15,3% im letzten Jahr.