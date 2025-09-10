Nachrichten am 10. September: neue Sanktionen gegen Russland, feindliche Angriffe auf Ukrposhta und ein Kraftwerk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute besprochen?

Über die Touristensteuer. Die lokalen Haushalte haben 142,6 Millionen Hrywnja an Touristensteuer erhalten. Das ist ein Drittel mehr als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Über die Tranche von der EU. Die Ukraine hat die achte Tranche von 1 Milliarde Euro von der EU im Rahmen der G7-Initiative „Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine“ (ERA) erhalten.

Über die Reichsten. Larry Ellison, Mitbegründer von Oracle, nähert sich Elon Musk um den Titel des reichsten Mannes der Welt. Sein Vermögen hat sich um 70 Milliarden Dollar erhöht.

Über russische Angriffe. Zwei russische FPV-Drohnen haben eine DTEK-Energieanlage in einer Frontstadt in der Region Dnipro getroffen.

Die Russen griffen das stationäre Büro der Ukrposhta an, das der Frontlinie in Novodonetsk in der Region Donezk am nächsten liegt.

Über Sanktionen. Die Ukraine hat die Sanktionen mit Großbritannien abgestimmt und Beschränkungen für Personen verhängt, die den militärisch-industriellen Komplex, die Schattenflotte und den Energiesektor Russlands unterstützen.

