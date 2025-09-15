Nachrichten vom 15. September: Die US-Delegation wird in den Untergrund der Ukraine eingeführt, der Entwurf des Staatshaushalts für 2026

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute besprochen?

Der Staatshaushalt für das Jahr 2026: Die Regierung hat den Entwurf des Staatshaushalts für 2026 genehmigt und legt ihn der Werchowna Rada vor.

Über Dieselkraftstoff aus Indien: Die Einfuhren von Dieselkraftstoff aus Indien in die Ukraine werden begrenzt. Alle Chargen indischen Kraftstoffs müssen einer Probenahme und Laboranalyse unterzogen werden. Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat den entsprechenden Antrag am 15. September an die Energiezollbehörde geschickt. Die Beschränkungen werden am 1. Oktober in Kraft treten.

Über mögliche Stromausfälle im Winter: Die Ukraine kann die Heizperiode ohne Einschränkungen des Stromverbrauchs überstehen, sofern es keine systemischen Angriffe auf das Stromnetz gibt.

Zum Thema Bodenschätze und die Vereinigten Staaten: US-Vertretern wurden die ersten Vorkommen in der Ukraine gezeigt, die Startprojekte für den Investitionsfonds für den Wiederaufbau der Ukraine werden könnten.

Über Russland: Im russischen Außenhandel nimmt der Tausch von Waren gegen Waren deutlich zu: zum Beispiel Weizen gegen chinesische Autos oder Leinsamen gegen Baumaterialien.

EP-Exklusivberichte

Blutige Milliarden: Wie viel verdienen globale Unternehmen, die Russland nie verlassen haben?

Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs kündigten die globalen Konzerne an, ihre Geschäfte in Russland zu reduzieren oder zu liquidieren. Seitdem sind 3,5 Jahre vergangen, aber nur 12% der ausländischen Unternehmen haben den russischen Markt vollständig verlassen. Welches der verbleibenden Unternehmen verdient am meisten?