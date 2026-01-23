Nachrichten vom 23. Januar: Die Ukraine steht am Rande einer humanitären Katastrophe, Klitschko ruft die Bewohner Kiews auf, die Stadt zu verlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute besprochen?

Über Kiew: Der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko forderte die Einwohner, die die Möglichkeit haben, die Stadt zu verlassen, und diejenigen, die bleiben, auf, sich mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten einzudecken. Ihm zufolge ist die Lage schwierig, aber es könnte noch schlimmer werden.

Zum Thema Strom. Die Situation der Stromversorgung in der gesamten Ukraine hat sich durch die Auswirkungen des Beschusses stark verschlechtert.

Über die russischen Angriffe: Die Ukraine steuert nach den monatelangen russischen Luftangriffen auf das Stromnetz auf eine „humanitäre Katastrophe“ zu, und jedes zukünftige Friedensabkommen muss ein Ende der Angriffe auf die Energieinfrastruktur beinhalten.

Über den Aufpreis: Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, die Regierung habe beschlossen, den Mitarbeitern, die während des Notstands an den Rettungsmaßnahmen beteiligt sind, zusätzliche Gehälter zu zahlen.

Zur Unterstützung von Unternehmen. Die Regierung hat ein Unterstützungspaket für Unternehmer im Zusammenhang mit dem Energienotstand verabschiedet.

EP-Exklusivberichte

„König des Glamours“: Wie der Gründer des Modehauses Valentino lebte, arbeitete und sein Geld ausgab

Am 19. Januar verstarb Valentino Garavani, der Vater der legendären gleichnamigen Marke Valentino und Schöpfer des ikonischen roten Farbtons Valentino. Wie hat er sein Modehaus auf die Weltbühne gebracht, wie viel hat er verdient und welches Vermächtnis hat er hinterlassen?