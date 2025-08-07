Nachrichten vom 7. August: US-Zölle erreichen den höchsten Stand seit einem Jahrhundert, internationale Reserven der Ukraine schrumpfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

US-Zölle. Donald Trumps Zollsystem trat am Donnerstag um 12:01 Uhr in Washington in Kraft. Damit stiegen die Zölle auf den höchsten Stand seit einem Jahrhundert und der US-Präsident leitete eine neue Ära des Handelsstreits ein.

Über die Unternehmen. Lemberger Abgeordnete appellierten an den Vorsitzenden des Ministerrats der Republik Polen Donald Tusk wegen der kritischen Situation beim Bau einer Abfallverarbeitungsanlage in Lemberg durch ein polnisches Unternehmen.

Über den IWF. Das Format des aktuellen Programms mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) entspricht nicht mehr ganz den Bedürfnissen der Ukraine, da ein Großteil des Programms auf den Wiederaufbau nach dem Krieg ausgerichtet war, während der Krieg weitergeht.

Präsident Wolodymyr Selenskyj und die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, haben über ein neues Finanzhilfeprogramm gesprochen.

Über Korruption. Etwa 20 Prozent der Verordnungen des Ministerkabinetts könnten Korruptionsrisiken enthalten, da die Regierung bei ihrer Verabschiedung die Empfehlungen des Anti-Korruptions-Gutachtens nicht berücksichtigt hat.

Über internationale Reserven. Zum 1. August 2025 beliefen sich die internationalen Reserven auf 43 Milliarden USD. Im Juli sind sie um 4,5% gesunken.

Hier sind wir. Warum die russische Autoindustrie in einer tiefen Krise steckt und was China damit zu tun hat

Aufgrund der westlichen Sanktionen befinden sich die russischen Autohersteller in einer Krise, und die chinesische Autoindustrie hat den lokalen Markt erobert. Haben die Russen eine Chance, ihre Produktion zu erhalten und was wird als nächstes passieren?