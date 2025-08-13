NASA-Satelliten haben die Nachwirkungen eines Drohnenangriffs auf eine Raffinerie in der Region Brjansk aufgezeichnet (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

NASA-Satelliten haben einen Großbrand auf dem Gelände der Ölpumpstation Unecha in der Region Brjansk in Russland aufgezeichnet, der nach einem Drohnenangriff ausgebrochen ist.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Journalisten Andrij Zaplijenko auf Telegram.

Zaplijenko wies darauf hin, dass NASA-Satellitenbilder ein großes Feuer auf dem Gelände der wichtigsten Ölpumpstation Unecha in der Region Brjansk in Russland zeigten.

Nach vorläufigen Angaben wurde das Feuer durch einen Drohnenangriff verursacht. Es ist erwähnenswert, dass diese Anlage von strategischer Bedeutung ist, da sie Teil der Öltransportinfrastruktur ist, die das Pumpen von Kraftstoff durch das Gebiet der Russischen Föderation sicherstellt.