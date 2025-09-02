Die Nationalbank hat die Aktivitäten von Finanzunternehmen eingeschränkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Finanzunternehmen wurde die Ausübung von Geschäftstätigkeiten, die nicht mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen verbunden sind, untersagt.

Die Nationalbank der Ukraine hat die Aktivitäten von Finanzunternehmen, die nicht mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen zusammenhängen, eingeschränkt. Dies teilte der Pressedienst der Nationalbank der Ukraine am Dienstag, den 2. September mit.

Dem Beschluss zufolge darf ein Finanzunternehmen nur dann andere Geschäftstätigkeiten ausüben, wenn die Einnahmen daraus nicht mehr als 20% der Gesamteinnahmen des Unternehmens betragen. Die Bewertung wird auf der Grundlage der Berichtsdaten zum 1. Juli und 1. Januar eines jeden Jahres vorgenommen.

Die ukrainische Nationalbank erklärte, dass diese Norm darauf abzielt, die Nachhaltigkeit des Nichtbanken-Finanzmarktes zu fördern und mit den Befugnissen der Regulierungsbehörde als Aufsichtsbehörde übereinstimmt. Die Resolution verbessert auch die Ansätze zur Bewertung des Eigentumsstatus von Eigentümern bedeutender Beteiligungen an Nicht-Bank-Finanzinstituten.

Die Resolution tritt ab dem 3. September 2025 in Kraft. Gleichzeitig treten die Bestimmungen über die Auferlegung von Beschränkungen für die Durchführung von wirtschaftlichen Aktivitäten durch Finanzunternehmen, die nicht mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen verbunden sind, ab dem 1. Januar 2026 in Kraft. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Nationalbank der Ukraine seit dem 6. August ein neues Währungsliberalisierungspaket eingeführt hat, das die Erlaubnis zur Repatriierung von Dividenden für 2023, die Ausweitung von Termingeschäften, die Unterstützung der Schmuckindustrie und zusätzliche Möglichkeiten für Unternehmen, die die ZSU unterstützen, vorsieht. Warum die internationalen Reserven der Ukraine gesunken sind