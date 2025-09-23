Die Nationalbank hat den Betrieb der Krypto-Wallet Trustee Plus in der Ukraine ausgesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das litauische Unternehmen Trustee Global UAB hat in der Ukraine Finanzdienstleistungen ohne Lizenz über die Trustee Plus-App angeboten, so dass die Nationalbank den Betrieb ausgesetzt hat.

Dies ist auf der Website der Nationalbank der Ukraine zu lesen.

Es wird festgestellt, dass Trustee Global UAB, das für seine Dienstleistungen für ukrainische Bürger in der Ukraine wirbt und diese bewirbt, in der Anwendung Trustee Plus Finanzdienstleistungen anbietet, die einer Lizenz unterliegen, nämlich

überweisung von Geldern ohne Eröffnung eines Kontos;

Zahlungstransaktionen mit den eigenen Mitteln des Nutzers von/auf das Konto des Nutzers.

Die Stellungnahmen, die die NBU von Trustee Global UAB erhalten hat, widerlegen nicht, sondern bestätigen in einigen Fällen, dass dieses Unternehmen in der Ukraine Finanzzahlungsdienste ohne Lizenz anbietet.

In diesem Zusammenhang hat der Vorstand der Nationalbank beschlossen, die Erbringung von Dienstleistungen über die Anwendung Trustee Plus in der Ukraine zu verbieten.

Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank ist Trustee Global UAB verpflichtet, die Erbringung von Dienstleistungen ab dem Datum des Erhalts der Mitteilung einzustellen, bis es seine Aktivitäten mit den Anforderungen der ukrainischen Gesetzgebung in Einklang bringt. Im Falle der Nichteinhaltung dieser Anforderungen haftet das Unternehmen nach dem Gesetz.

