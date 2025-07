Nicht nur der Regenguss: Massive Verkehrsunfälle trugen zu den Problemen auf Kiews Straßen bei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am 20. Juli ereigneten sich in Kiew und in der Region Kiew mehrere Unfälle, die den Verkehr erheblich behinderten. Die zuständigen Dienste sind bereits vor Ort im Einsatz.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Kiewer Streifenpolizei.

„Für die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer in Kiew und der Region. Aufgrund eines Unfalls auf der Novoirpinska-Autobahn ist der Verkehr in beiden Richtungen behindert“, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden sind derzeit alle relevanten Dienste am Unfallort im Einsatz, und Streifenpolizisten regeln den Verkehr.

Auch auf der Sobornosti Avenue, wo sich ebenfalls ein Unfall ereignete, kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer dringend, diese Informationen bei der Planung ihrer Reiserouten zu berücksichtigen.

Es ist erwähnenswert, dass heute, am 20. Juli, starker Regen zu Verkehrsproblemen auf einigen Straßen in Kiew geführt hat.

So wurde unter anderem über Probleme auf dem Halytska-Platz berichtet.

Es ist erwähnenswert, dass Kiew am Nachmittag von einem starken Regenguss heimgesucht wurde. Infolgedessen waren die Straßen überflutet und der öffentliche Verkehr wurde eingestellt.

Es ist erwähnenswert, dass sich eine ähnliche Situation vor kurzem im Westen des Landes ereignet hat. Am 17. Juli wurden Lwiw und die Region Lwiw von schlechtem Wetter heimgesucht: Die Straßen der Stadt und der Region wurden nach einem Regenguss überflutet.

Es war das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass dies geschah, denn bereits am 10. Juli waren einige Straßen in Lwiw aufgrund von starkem Regen überflutet. An diesem Tag fiel die Regenmenge eines ganzen Monats an einem Tag.