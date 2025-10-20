Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat die Kaution für den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs um das 15-fache reduziert, die Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft wird Berufung einlegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 20. Oktober reduzierte das Oberste Anti-Korruptionsgericht die Kaution für den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs (2017-2022) Bohdan Lwiw von 302,8 Millionen Hrywnja auf 20 Millionen Hrywnja, also um mehr als das 15-fache.

Dies meldeten der Pressedienst des Obersten Anti-Korruptionsgerichts und Transparency International Ukraine.

Der Oberste Anti-Korruptionsgerichtshof erklärte außerdem, dass die verfahrensrechtlichen Verpflichtungen, die Lwiw mit dem Urteil vom 9. Oktober 2025 auferlegt wurden, darunter die Unterlassung der Kommunikation mit einer Reihe von Personen und das Tragen elektronischer Überwachungsgeräte, unverändert bleiben.

Die spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft ist mit der Entscheidung des Gerichts nicht einverstanden und wird Berufung beim Berufungsgericht einlegen.

Wie berichtet, wird Bohdan Lwiw verdächtigt, Beihilfe zur Unterschlagung des ukrainischen Teils der Ölproduktpipeline Samara-Western Direction, besser bekannt als die Medvechuk Pipes, geleistet zu haben, die dem Staat, vertreten durch den Staatlichen Eigentumsfonds, gehörte. Der Schaden wird auf 1,4 Milliarden Hrywnja geschätzt.

Um es kurz zu machen:

Im Jahr 2024 wurde berichtet, dass das Sechste Berufungsgericht die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts aufhob, Bohdan Lwiw, der die russische Staatsbürgerschaft besaß, wieder als Richter des Obersten Gerichtshofs einzusetzen und ihm ein Gehalt „für die Zeit der erzwungenen Abwesenheit“ zu zahlen.