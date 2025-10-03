Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei der Offensive der ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk im Sommer und Herbst 2024 sind mindestens 60 russische Wehrpflichtige getötet worden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Publikation Vazhnye Istori.

Der Kampf um die Region Kursk

Nach Angaben der Publikation, die sich auf Beiträge von Angehörigen in sozialen Medien und das Register der Erbschaftsfälle beruft, starb fast die Hälfte der russischen Wehrpflichtigen innerhalb der ersten sieben Tage nach Beginn der Offensive der ukrainischen Streitkräfte am 6. August 2024.

Im September wurden nach Schätzungen der Publikation mindestens 20 weitere Wehrpflichtige getötet.

Wehrpflichtige aus 34 russischen Regionen wurden getötet, darunter:

je fünf aus den Regionen Krasnodar und Krasnojarsk,

vier aus der Region Altai,

je drei aus dem Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen, Komi, Burjatien und Dagestan. 60 Wehrpflichtige werden im Gebiet Kursk vermisst.

Zur Erinnerung: Im August haben die Spezialeinheiten der ukrainischen Streitkräfte Iskander der 448. Raketenbrigade der russischen Streitkräfte in der Region Kursk zerstört.

Kürzlich führten Soldaten einer der Einheiten eine erfolgreiche Spezialoperation in der Nähe der Grenze zu Russland durch und hinderten die Angreifer daran, ihre Positionen zu verstärken.