Die Preise für Gurken haben sich in der Ukraine geändert: Wie viel sie jetzt kosten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ende letzter Woche boten ukrainische Gewächshausbetriebe Gurken zu 35-55 Hrywnja/kg zum Verkauf an, was im Durchschnitt 14% teurer ist als eine Woche zuvor.

Dies berichtet EastFruit.

Die Marktteilnehmer erklären den Preisanstieg in diesem Segment mit dem eher begrenzten Angebot an Gewächshausgurken angesichts der hohen Nachfrage. Die Proben in den Fabriken sind nach der Verschlechterung der Wetterbedingungen deutlich zurückgegangen. Die Preise werden auch durch den mangelnden Wettbewerb mit importierten Produkten gestützt.

Analysten zufolge werden Gewächshausgurken in der Ukraine immer noch durchschnittlich 23% billiger zum Verkauf angeboten als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Gleichzeitig weisen die Marktteilnehmer darauf hin, dass ein weiterer Anstieg der Preise für einheimische Gurken zu einem starken Anstieg des Angebots an importierten Produkten führen könnte.

Um es kurz zu machen:

Mitte September haben die ukrainischen Gewächshausgurkenproduzenten ihre Verkaufspreise erhöht. Sie verkaufen dieses Gemüse für etwa 25-45 Hrywnja/kg, was im Durchschnitt 19% teurer ist als Ende letzter Woche.