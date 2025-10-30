Quellen: Kudryzkyj gegen Kaution von 13,7 Millionen Hrywnja freigelassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Wolodymyr Kudryzkyj, der ehemalige Chef von Ukrenerho, ist gegen eine Kaution in Höhe von 13,7 Millionen Hrywnja freigelassen worden.

Dies wurde von Quellen des EP berichtet.

Nach ihren Informationen ist Kudryzkyj noch nicht aus der Untersuchungshaft entlassen worden, aber das sollte bald geschehen.

Zur Wiederholung:

Am 21. Oktober durchsuchte das State Bureau of Investigation das Haus des ehemaligen Ukrenerho-Chefs Wolodymyr Kudryzkyj.

„Ich möchte betonen, dass ich nicht verdächtigt wurde, es war nur eine Durchsuchung“, sagte Kudryzkyj.

Laut den Quellen der ukrainischen Pravda bei den Strafverfolgungsbehörden wurde die Untersuchung wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs und der Veruntreuung von Geldern des Staatsunternehmens durchgeführt.

Die Ermittler glauben, dass Kudryzkyj und der Geschäftsmann Ihor Hrynkevych bei Ausschreibungen für den Wiederaufbau von Stromversorgungsanlagen im Jahr 2018 Gelder des Staatsunternehmens veruntreut haben könnten.

Am 28. Oktober nahm das State Bureau of Investigation den ehemaligen Ukrenerho-Chef Wolodymyr Kudryzkyj in der Region Lwiw fest.

Am 29. Oktober wurde gegen Kudryzkyj eine Untersuchungshaft mit einer alternativen Kaution in Höhe von 13,7 Millionen Hrywnja verhängt.