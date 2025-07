Regen und Gewitter kehren in die Ukraine zurück, aber die Hitze von bis zu +34 bleibt: welches Wetter wird morgen erwartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Regen und Gewitter kehren in die Ukraine zurück, aber die Hitze von bis zu +34 Grad geht nicht zurück. Für morgen wird ein wechselhaftes Wetter mit lokalen Niederschlägen erwartet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das ukrainische hydrometeorologische Zentrum.

Das Wetter in der Ukraine

Der Dienstag, 21. Juli, bringt der Ukraine teilweise bewölktes Wetter mit lokalen kurzfristigen Regenfällen und Gewittern, mit Ausnahme des Südens und Südostens des Landes, wo keine Niederschläge vorhergesagt werden.

Der Wind kommt aus Westen und Südwesten mit 7-12 m/s.

Die Temperaturen werden in der Nacht zwischen 14 und 19 Grad Celsius liegen, im Süden und Osten bis zu 22 Grad.

Tagsüber wird sich die Luft auf 23-28° erwärmen, wobei in der Region Transkarpaten sowie in den südlichen und östlichen Regionen mit Temperaturen von 29-34° gerechnet wird.

Das Wetter in Kiew

In Kiew und der Region wird ein ähnliches Wetter vorhergesagt: teilweise bewölkt, mit gelegentlichen kurzfristigen Regenfällen und Gewittern in der Region.

Der Wind wird aus westlicher Richtung mit 7-12 m/s wehen. Die Temperatur wird nachts 14-19° und tagsüber 23-28° betragen, in Kiew 15-17° nachts und 25-27° tagsüber.

Zur Erinnerung: An einigen Tagen herrschte in der Westukraine schlechtes Wetter. Die ungünstigen Wetterbedingungen führten zu einem erheblichen Anstieg der Wasserstände in einigen Flüssen und Stauseen, Überschwemmungen von Straßen und Wegen, Stromausfällen in Siedlungen und schweren Überschwemmungen in Lwiw.