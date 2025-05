Die Regierung hat mit den Vorbereitungen für die Heizperiode begonnen: Schmyhal spricht über die ersten Schritte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 30. Mai hat das Ministerkabinett ein Hauptquartier für die Vorbereitung der Heizsaison eingerichtet.

Dies gab Ministerpräsident Denys Schmyhal bekannt.

Das Hauptquartier wird die Aktionen der zentralen und lokalen Exekutivbehörden koordinieren; es wird problematische Fragen umgehend lösen.

Die Zentrale wird von Olexij Kuleba, dem stellvertretenden Ministerpräsident für Wiederaufbau und Minister für kommunale und territoriale Entwicklung, geleitet.

Nach Angaben von Schmyhal bereitet sich die Regierung derzeit aktiv auf die Heizperiode vor. Die Menge des im Mai in die Gasspeicher gepumpten Gases war um 40% höher als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Der Ministerpräsident sagte auch, dass 130 MW an Kraft-Wärme-Kopplungskapazität und 250 MW an Wärmeleistung aus modularen Kesselhäusern bereits in Betrieb genommen worden sind. Insgesamt ist geplant, bis 2025 mehr als 900 MW an solchen Kapazitäten anzuschließen.

„Wir haben auch mehr als 1,1 Milliarden Euro an Beiträgen zum Energiefonds der Ukraine. Dies ist eine Ressource für den Kauf von Energieausrüstung für die Wiederherstellung und Modernisierung der Energieinfrastruktur“, sagte Schmyhal.

Um es kurz zu machen:

Seit Anfang des Jahres und bis zum 5. Mai beliefen sich die Erdgasimporte in die Ukraine auf insgesamt 1,12 Mrd. m³. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich diese Zahl fast verzehnfacht.

In Kiew belaufen sich die Gesamtschulden für Heizung und Warmwasser auf über 7 Milliarden Hrywnja.